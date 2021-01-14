В Украине станет платной информация о недвижимости: сколько будет стоить справка

В Украине начал работать сервис, который позволяет получить юридический отчет по вторичному объекту недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Проект-победитель конкурса Open Data Challenge 2018, организованного при поддержке проекту USAID / UK aid TAPAS Project / Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах, Monitor.Estate совместно с OpenDataBot разработал новый сервис», — говорится в сообщении министерства.

Пользователи платформы могут получить информацию о:

- точном адресе объекта;

- его площади;

- типе объекта (жилой / нежилой), для земельных участков — целевое назначение;

- владельце;

- основаниях приобретения права собственности;

- обременениях / ограничениях;

- рекомендациях по проверке данных, которые отсутствуют в отчете.

На сайте Monitor cказано, что за самостоятельную онлайн-проверку одного объекта недвижимости украинцам придется заплатить 49 гривен.

Более тщательные проверки объекта недвижимости, а также комплексная проверка застройщика обойдутся от 2500 гривен до 3500 гривен каждая.

Агентство Телевидения Новости