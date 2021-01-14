В Украине станет платной информация о недвижимости: сколько будет стоить справка
В Украине начал работать сервис, который позволяет получить юридический отчет по вторичному объекту недвижимости.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Проект-победитель конкурса Open Data Challenge 2018, организованного при поддержке проекту USAID / UK aid TAPAS Project / Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах, Monitor.Estate совместно с OpenDataBot разработал новый сервис», — говорится в сообщении министерства.
Пользователи платформы могут получить информацию о:
- точном адресе объекта;
- его площади;
- типе объекта (жилой / нежилой), для земельных участков — целевое назначение;
- владельце;
- основаниях приобретения права собственности;
- обременениях / ограничениях;
- рекомендациях по проверке данных, которые отсутствуют в отчете.
На сайте Monitor cказано, что за самостоятельную онлайн-проверку одного объекта недвижимости украинцам придется заплатить 49 гривен.
Более тщательные проверки объекта недвижимости, а также комплексная проверка застройщика обойдутся от 2500 гривен до 3500 гривен каждая.