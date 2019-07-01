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В Украину запретили ввозить российские автомобили

В Украину запретили ввозить российские автомобили

С 1 июля вступило в силу постановление Кабмина о запрете ввоза на территорию Украины транспортных средств из Российской Федерации, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Решение о запрете ввоза автобусов, троллейбусов, грузовиков и легковых автомобилей из России приняли в мае, а сегодня оно вступило в силу.

В ГФС напомнили, что для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.

Напомним, 15 мая Кабмин расширил список запрещенных для импорта российских товаров. В частности, к ввозу в Украину запрещены автобусы, троллейбусы, легковые автомобили и грузовики.

Решение правительства стало ответом на запрет РФ на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, объявленный 18 апреля.

Также было введено эмбарго на ряд украинских товаров, включая одежду и обувь, а также трубы и упаковочные материалы.

 

Агентство Телевидения Новости

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