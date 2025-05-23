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В Україні обвалились ціни на полуницю: скільки коштують ягоди

В Україні обвалились ціни на полуницю: скільки коштують ягоди

В Україні цього тижня різко знизилися ціни на суницю садову з місцевих господарств.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

На думку експертів, основною причиною є стрімке збільшення пропозиції даної ягоди з господарств західних областей. Попит при цьому виробники характеризують як невисокий, через низькі якісні показники ягід, внаслідок несприятливих погодних умов протягом останніх тижнів в Україні.

В результаті, садівники змушені були значно знизити ціну на цю продукцію.

Зазначається, що тиждень тому тепличні господарства продавали суницю садову не дешевше 220-260 грн/кг. Проте на початку цього тижня, коли південні та західні регіони почали збирати ці ягоди в плівкових теплицях, то ціни впали одразу на 35%, до 120-190 грн/кг залежно від якості та об'єму партій.

Експерти підкреслили, що пропозиція місцевої суниці садової ще не досягла свого піку і масовіший збір цієї ягоди розпочнеться на початку наступного місяця.

Проте є сумніви чи збережеться зниження цін в даному сегменті в найближчий місяць.

За словами фермерів практично з усіх регіонів України, ранні сорти ягід втрачені від 30% до 100% внаслідок квітневих та травневих заморозків. Саме цей фактор може сприяти кардинальній зміні нинішніх цінових тенденцій.

Проте, за даними аналітиків, незважаючи на нинішнє здешевлення, суниця садова в Україні надходить у продаж у середньому на 45% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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