В Україні рекордно упали ціни на гречку

Ціни на гречку в Україні порівняно з минулим роком зменшилися на 53%, повернувшись на довоєнний рівень — 44,4 грн/кг.

Через перевищення пропозиції над попитом, цьогоріч гречка не має надзвичайно привабливого економічного ефекту, пише Економічна правда із посиланням на agronews.ua.

Дані Міністерства аграрної політики та продовольства України свідчать, що у 2022 році посіви гречки порівняно з довоєнним 2021 зросли більш ніж на 30%.

Загальна площа під урожай поточного року склала 120,7 тисячі гектара, що майже повністю збігається з площею збирання зерна гречки минулого року — 121 тисяча гектарів.

Щодо внутрішнього споживання, то загальні потреби в гречці на внутрішньому ринку оцінюються в 125-130 тисяч тонн на рік.

Цього сезону з урахуванням перехідних залишків наш наявний ресурс становитиме 165 тис. т, чого наразі більш ніж достатньо як для забезпечення внутрішніх потреб, так і для формування експортного потенціалу на рівні щонайменше 20 тисяч тонн.

Агентство Телевидения Новости