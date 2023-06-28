Відкриття поточного рахунку у Sense Bank
Є послуга, яку фінансові установи надають для щоденних операцій з грошима. Вона відома як розрахунковий, або поточний рахунок, залежно від країни та контексту. Це дозволяє клієнту здійснювати взаєморозрахунки з фізичними та юридичними особами, виконувати різноманітні фінансові операції, такі як виплати, перекази та зарахування коштів. Поточний рахунок у Sense Bank дозволяє отримувати гроші на цей рахунок від фізичних та юридичних осіб, знімати їх або переказувати іншим. Відкриваються можливості для обліку операцій, електронних переказів, інтернет-банкінгу та інші зручності. Поточний рахунок можна відкрити в як в гривні, так і в іноземній валюті (євро, долар).
Які переваги надає поточний рахунок у Sense Bank?
Він виконує кілька функцій і надає ряд переваг для власника. Розглянемо можливості, які відкриває поточний рахунок, більш детально:
- Збереження грошей. Поточний рахунок дозволяє зберігати гроші в безпечному місці, забезпечуючи доступ до них в будь-який час. Зникне необхідність носити готівку з собою.
- Проведення фінансових операцій. За допомогою поточного рахунку ви можете здійснювати різні фінансові операції, такі як перекази грошей та платежі.
- Облік та контроль. Це дозволить вам вести облік своїх фінансових операцій. Ви можете переглядати витрати та доходи, отримувати виписки, здійснювати перекази, аналізувати свою фінансову активність та контролювати свої фінанси.
- Зручність та доступність. Ви зможете легко використовувати гроші, оскільки відкривається можливість здійснювати операції через банкомати, електронні платіжні системи, онлайн-банкінг або мобільний додаток.
Як відкрити поточний рахунок у Sense Bank?
Якщо ви вже стали клієнтом нашого банку, можна легко відкрити рахунок, скориставшись мобільним додатком Sense SuperApp. Відкриваючи рахунок через додаток, вам достатньо вибрати потрібну валюту. Також можна відкрити у відділенні банку, і для цього необхідно мати з собою такі документи:
- оригінал паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);
- оригінал ідентифікаційного номера (або відповідна відмітка Державної фіскальної служби в паспорті);
- для нерезидентів: документ, який підтверджує місце проживання.
Уважно ознайомтеся з умовами та комісіями. Дізнайтеся про комісії за обслуговування, ліміти та інші аспекти, щоб спланувати свої витрати та фінансову діяльність в цілому.
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