Відкриття поточного рахунку у Sense Bank

Є послуга, яку фінансові установи надають для щоденних операцій з грошима. Вона відома як розрахунковий, або поточний рахунок, залежно від країни та контексту. Це дозволяє клієнту здійснювати взаєморозрахунки з фізичними та юридичними особами, виконувати різноманітні фінансові операції, такі як виплати, перекази та зарахування коштів. Поточний рахунок у Sense Bank дозволяє отримувати гроші на цей рахунок від фізичних та юридичних осіб, знімати їх або переказувати іншим. Відкриваються можливості для обліку операцій, електронних переказів, інтернет-банкінгу та інші зручності. Поточний рахунок можна відкрити в як в гривні, так і в іноземній валюті (євро, долар).

Які переваги надає поточний рахунок у Sense Bank?

Він виконує кілька функцій і надає ряд переваг для власника. Розглянемо можливості, які відкриває поточний рахунок, більш детально:

Збереження грошей. Поточний рахунок дозволяє зберігати гроші в безпечному місці, забезпечуючи доступ до них в будь-який час. Зникне необхідність носити готівку з собою. Проведення фінансових операцій. За допомогою поточного рахунку ви можете здійснювати різні фінансові операції, такі як перекази грошей та платежі. Облік та контроль. Це дозволить вам вести облік своїх фінансових операцій. Ви можете переглядати витрати та доходи, отримувати виписки, здійснювати перекази, аналізувати свою фінансову активність та контролювати свої фінанси. Зручність та доступність. Ви зможете легко використовувати гроші, оскільки відкривається можливість здійснювати операції через банкомати, електронні платіжні системи, онлайн-банкінг або мобільний додаток.

Як відкрити поточний рахунок у Sense Bank?

Якщо ви вже стали клієнтом нашого банку, можна легко відкрити рахунок, скориставшись мобільним додатком Sense SuperApp. Відкриваючи рахунок через додаток, вам достатньо вибрати потрібну валюту. Також можна відкрити у відділенні банку, і для цього необхідно мати з собою такі документи:

оригінал паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);

оригінал ідентифікаційного номера (або відповідна відмітка Державної фіскальної служби в паспорті);

для нерезидентів: документ, який підтверджує місце проживання.

Уважно ознайомтеся з умовами та комісіями. Дізнайтеся про комісії за обслуговування, ліміти та інші аспекти, щоб спланувати свої витрати та фінансову діяльність в цілому.

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