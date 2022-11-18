Вимоги до митного оформлення енергетичного обладнання спрощено – Кабмін

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрощує митне оформлення при імпорті генераторів та іншого енергетичного обладнання.Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.Зазначається, що цей документ доповнює шість постанов Кабміну про затвердження певних технічних регламентів, дія яких може поширюватись на відповідні товари. Новим положенням щодо ввезення на митну територію України тимчасово передбачається не застосовувати до таких товарів вимоги про наявність декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

«Прийняття постанови сприятиме забезпеченню потреби внутрішнього ринку обладнанням для відновлення та стабілізації електро- та газопостачання споживачам, яка зумовлена викликами в енергетичній сфері в умовах воєнного стану в України», – сказала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, раніше Уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення. Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Нинішня постанова має усунути ці невідповідності.

Раніше повідомлялося, в Україні 10 жовтня, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

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