Високі ціни у низці російських регіонів спровокували зникнення бензину взагалі
Регіони росії почали скаржитися на порожні АЗС, причому, це стосується не тільки бензинів АІ-95 і АІ-92, на які раніше було зафіксовано історичний рекорд зростання цін, а й дизеля.
Про це пишуть “Известия” з посиланням на представників паливного бізнесу, повідомляє Економічна правда.
Так, відсутність палива вже відчувають у Краснодарському краї, Астраханській і Волгоградській областях.
Учасники паливного ринку також розповіли про зникнення бензину на заправках у Новосибірській, Рязанській і Самарській областях, а також у Калмикії.
Крім того, бензин зникає в окупованому Криму.
Проблема виникла через порушення терміну доставлення вантажів залізницями.
Нібито поїзди з центральної росії з нафтопродуктами йдуть на кілька тижнів довше звичайних термінів, через що утворюється дефіцит.
Про дефіцит заявляють також аграрії, які скаржаться на відсутність дизельного палива.