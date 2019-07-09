Вместо паспорта: сколько сервисов вы привязали к номеру телефона?

Вы когда-нибудь пытались сосчитать, сколько сервисов привязано к вашему номеру телефона?

Facebook, Telegram, Viber, BiP, WhatsApp, Snapchat, Google, Uber, Uklon, Taxify, приложение и доставка Новой Почты и Glovo, NextBike, банковские, скидочные и бонусные карты, медицинские карточки в частных клиниках, - около 20 точно наберется.

Еще 15 лет назад номер телефона был просто номером, а теперь он является чуть ли не главным идентификатором, который потерять страшнее, чем паспорт.

И хотя люди придумывают новые способы идентификации, - как то отпечаток пальца, сетчатка глаза, селфи и даже сердечный ритм, - номер телефона уже давно лидер на этой нише.

Подробнее о том, какую роль в нашей жизни занял номер телефона, как он может защитить, подчеркнуть статус или стать оружием читайте в статье: Номер важнее паспорта. Почему его страшнее потерять

Новости портала «Весь Харьков»