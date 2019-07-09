Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 197

Вместо паспорта: сколько сервисов вы привязали к номеру телефона?

Вместо паспорта: сколько сервисов вы привязали к номеру телефона? Вы когда-нибудь пытались сосчитать, сколько сервисов привязано к вашему номеру телефона?

Facebook, Telegram, Viber, BiP, WhatsApp, Snapchat, Google, Uber, Uklon, Taxify, приложение и доставка Новой Почты и Glovo, NextBike, банковские, скидочные и бонусные карты, медицинские карточки в частных клиниках, - около 20 точно наберется.

Еще 15 лет назад номер телефона был просто номером, а теперь он является чуть ли не главным идентификатором, который потерять страшнее, чем паспорт.

И хотя люди придумывают новые способы идентификации, - как то отпечаток пальца, сетчатка глаза, селфи и даже сердечный ритм, - номер телефона уже давно лидер на этой нише.

Подробнее о том, какую роль в нашей жизни занял номер телефона, как он может защитить, подчеркнуть статус или стать оружием читайте в статье: Номер важнее паспорта. Почему его страшнее потерять

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 