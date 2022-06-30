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Європа купила у Китаю 24,4 ГВт сонячних модулів за перші чотири місяці 2022 року

Європа купила у Китаю 24,4 ГВт сонячних модулів за перші чотири місяці 2022 року

Консалтингова компанія InfoLink повідомляє, що за перші чотири місяці 2022 року Китай експортував 49 ГВт сонячних модулів, з яких половину 24,4 ГВт купили європейські країни.

Обсяги постачань до Європи на 144% перевищили показник минулого року, у якому за перші чотири місяці європейці купили китайські сонячні модулі загальною потужністю 10 ГВт.

Внаслідок цього Європа стала найбільшим покупцем китайської фотоелектричної продукції у світі. Попри зростання цін у ланцюжку постачань сонячної індустрії, кількість модулів, що експортуються Китаєм до Європи, щомісяця зростала.

Згідно з InfoLink, «дефіцит викопного палива, що виник у результаті російсько-української війни, прискорює енергетичний перехід і підвищує попит на фотоелектричну енергію».

Нідерланди, Іспанія, Польща та Німеччина імпортували понад 1 ГВт китайських модулів кожна. Нідерланди, транспортний вузол для багатьох європейських країн, є найбільшим імпортером, який купив 12,1 ГВт китайських модулів. Іспанія посіла друге місце з 3,3 ГВт імпортованих сонячних панелей. Польща та Німеччина імпортували відповідно 1,9 ГВт та 1,4 ГВт.

У травні цього року Європейська комісія представила план REPowerEU. Європейці планують довести встановлену потужність сонячної генерації до 320 ГВт до 2025 року та майже до 600 ГВт до 2030 року. За підсумками 2021 року встановлена ​​потужність сонячної енергетики в Європі досягла приблизно 165 ГВт.

InfoLink прогнозує європейський попит на модулі цього року на рівні 49-55 ГВт. У 2021 році Європа ввела в експлуатацію приблизно 26 ГВт сонячних електростанцій, що стало абсолютним рекордом.

Источник: elektrovesti.net

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