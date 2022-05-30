Все “за и против” биокамина

Биокамин — это одновременно дизайнерский предмет интерьера и прибор, в котором горит живой яркий огонь. Устройство полностью отличается от классических топок на дровах. “Био” означает, что он работает на экологическом топливе. Плюсы и минусы биокамина рассмотрим в этой статье.

Почему выбирают экокамин на биотопливе

Прибор просто устроен и состоит из горелки, стального корпуса и стеклокерамического экрана. Работает биокамин так: в резервуар наливают топливо, открывают горелку и зажигают огонь. Пламя получается яркое и высокое. Простота устройства позволяет дизайнерам создавать множество моделей. Выбрать свой вариант можно на https://kratki.ua/ru/biokaminy/ — здесь большой ассортимент биокаминов.

Биокамины выбирают за их преимущества перед обычными каминами на дровах или угле.

Легко устанавливать, переносить и обслуживать. Прибору не нужен дымоход, отдельная вентиляция или специальная площадка для установки. Биокамин после покупки нужно достать из упаковки и поставить на заранее выбранное место. Следует только соблюдать элементарные правила безопасности: не размещать вблизи легковоспламеняющихся материалов и предметов, безопасно зажигать и хранить топливо в недоступном для детей и домашних животных месте.

Подходит для любых помещений. Биокамин устанавливают в гостиных и спальнях частных домов и городских квартир. С их помощью создают современный интерьер офисов, залов кафе и гостиниц. Есть модели для открытого пространства: балконов, дачных веранд, террас. Миниварианты ставят на полки и столы в качестве декора с настоящим пламенем. Плоские камины вешают на стены, встраивают в панели, ими зонируют помещения и создают зоны отдыха.

Предмет интерьера высокого класса. Дизайн биокамина — это сочетание металла, стекла и очага с пламенем без дыма и копоти. По форме бывают с кубической подставкой, со стеклянным экраном круглой, прямоугольной, овальной формы, футуристические, классические с порталом. Огонь может быть открытым либо защищенным стеклом или декоративными элементами.

Экологичные и экономные. Топливо камина — биоэтанол, то есть спирт, который изготавливают из растительного сырья. При горении не выделяет дыма, не образует копоти, запаха, а кислорода сжигает столько, сколько несколько обычных свечей. На два—четыре часа работы нужно один литр качественного топлива.

Безопасный. В экокаминах есть специальный механизм, который автоматически погасит огонь, если прибор опрокинули, пламя задуло сквозняком, либо в помещении резко изменилась температура. У настенных приборов задняя панель защищена системой охлаждения корпуса.

Легко управлять и контролировать. Существуют варианты с механическим управлением, есть модели с дистанционным и сенсорным дисплеем. Зажигание, горение, тушение, высоту и интенсивность пламени регулирует автоматизированная система.

Недостатки биокамина

Тепловая мощность биотопливного камина — от 2 до 5 кВт. Этого достаточно, чтобы поднять температуру в небольшом помещении на 2—3 градуса. Рядом с камином будет тепло, но для полноценного обогрева помещения этого не достаточно.

Один из недостатков — недешевое топливо. Важно выбирать качественный биоэтанол и рассчитывать, какой объем нужен. Биокамины используют, чтобы создать уютную атмосферу особого вечера у живого огня, но не эксплуатируют постоянно.

Пользователи отмечают, что иногда при зажигании может ощущаться запах спирта.

Если задвижку горелки закрывать полностью, наливать достаточное количество топлива, зажигать прибор строго с соблюдением правил техники безопасности, то такого неприятного эффекта можно избежать.