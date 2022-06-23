Westinghouse Electric готується подати пропозицію для проєктування першої АЕС у Польщі

«Нашу пропозицію щодо технічних та проєктних умов будівництва атомної електростанції у Польщі ми представимо найближчим часом», — сказав президент варшавської філії Westinghouse Мірослав Ковалік, додавши, що фінансову інформацію компанія планує подати у серпні.

Стратегічний партнер Енергоатома, Westinghouse є одним із трьох претендентів, які хочуть взяти участь у будівництві першої польської АЕС. Загалом же, Польща має намір звести від 6 тис. до 9 тис. МВт встановленої ядерної потужності на основі великих водно-водяних ядерних реакторів покоління III і III+. Тобто йдеться про 6−9 атомних енергоблоків.

Остаточне рішення щодо реалізації цього проєкту польський уряд планує ухвалити до кінця поточного року, а перший реактор ввести в експлуатацію у 2033-му. Мирослав Ковалік зазначив, що ця мета є «амбітною, але реалістичною».

В липні 2021 року Westinghouse і Bechtel домовилися надати польській державній компанії Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) попереднє інженерне і проєктне дослідження для розгортання двох атомних електростанцій, на кожній з яких буде по три реактори AP-1000. Обидві компанії спільно готують ескізний інженерний проєкт, щоб польський уряд уже предметно розглянув можливість будівництва перших трьох реакторів поблизу узбережжя Балтійського моря.

У Westinghouse підкреслили, що залучатимуть польські компанії до будівництва АЕС в країні, тож воно сприятиме й створенню нових робочих місць. Очікується, що місцева частка в ланцюжку поставок становитиме близько 50%.

Источник: elektrovesti.net

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