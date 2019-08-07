Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:28
Просмотров: 101

Xiaomi обещают вывустить смартфон со 100-Мп камерой

Xiaomi обещают вывустить смартфон со 100-Мп камерой

Компания Xiaomi провела в Пекине мероприятие Future Image Technology Communication Meeting, посвящённое развитию технологий для камер смартфонов, где были приоткрыты некоторые планы на будущие новинки. 

О достижениях Xiaomi в обозначенной сфере рассказал соучредитель и президент компании Лин Бин (Lin Bin). По его словам, Xiaomi впервые создала независимую команду для разработки технологий формирования изображений около двух лет назад. А в мае 2018 года было сформировано самостоятельно подразделение, специализацией которого являются камеры для смартфонов.

Господин Бин подтвердил, что смартфон Redmi с 64-мегапиксельной камерой использует сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 с технологией Tetracell (Quad Bayer). Это 1/1,7-дюймовый датчик изображения, позволяющий получать качественные 16-мегапиксельные фотографии при недостаточной освещённости. В сенсоре применяется технология ISOCELL PLUS, которая обеспечивает высокую точность цветопередачи и повышает чувствительность на 15 %.

Наконец, упомянута система 3D HDR. Лин Бин также отметил, что в перспективе в смартфонах компании появятся камеры, оборудованные датчиками с ещё более высоким разрешением. В частности, была упомянута 100-мегапиксельная камера. Любопытно, что поставщиком таких сенсоров, по словам главы Xiaomi, опять же выступит Samsung. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 