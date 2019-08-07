Xiaomi обещают вывустить смартфон со 100-Мп камерой

Компания Xiaomi провела в Пекине мероприятие Future Image Technology Communication Meeting, посвящённое развитию технологий для камер смартфонов, где были приоткрыты некоторые планы на будущие новинки.

О достижениях Xiaomi в обозначенной сфере рассказал соучредитель и президент компании Лин Бин (Lin Bin). По его словам, Xiaomi впервые создала независимую команду для разработки технологий формирования изображений около двух лет назад. А в мае 2018 года было сформировано самостоятельно подразделение, специализацией которого являются камеры для смартфонов.

Господин Бин подтвердил, что смартфон Redmi с 64-мегапиксельной камерой использует сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 с технологией Tetracell (Quad Bayer). Это 1/1,7-дюймовый датчик изображения, позволяющий получать качественные 16-мегапиксельные фотографии при недостаточной освещённости. В сенсоре применяется технология ISOCELL PLUS, которая обеспечивает высокую точность цветопередачи и повышает чувствительность на 15 %.

Наконец, упомянута система 3D HDR. Лин Бин также отметил, что в перспективе в смартфонах компании появятся камеры, оборудованные датчиками с ещё более высоким разрешением. В частности, была упомянута 100-мегапиксельная камера. Любопытно, что поставщиком таких сенсоров, по словам главы Xiaomi, опять же выступит Samsung.

Агентство Телевидения Новости