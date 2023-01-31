У громадянина РФ арештували корпоротивні права на 5,2 млн грн

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ, розташованого в м. Дергачі Харківської області, щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Серед власників та засновників підприємства — громадянин Російської Федерації, частка якого в статутному капіталі у грошовому еквіваленті становить понад 5,2 млн гривень.

30 січня 2023 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права громадянина РФ на суму понад 5,2 млн гривень.

Наразі вживаються заходи щодо передачі вказаного майна у розпорядження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости