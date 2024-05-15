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У податковій розповіли, які штрафи передбачені для тих, хто не встиг подати декларацію до 1 травня

У податковій розповіли, які штрафи передбачені для тих, хто не встиг подати декларацію до 1 травня

На Львівщині лише 60% платників вчасно подали декларації про доходи за 2023 рік. Яке покарання передбачене тим, хто не подав декларацію

Про це "Еспресо.Захід" повідомили у Головному управління ДПС у Львівській області.

"1 травня завершилась кампанія декларування доходів за 2023 рік для тих платників-фізичних осіб, які отримували доходи, з яких не був сплачений податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. У Львівській області лише 60% від громадян, які зобов’язані були подати декларації про доходи, подали їх вчасно", – кажуть в обласній податковій.

Водночас за неподання або невчасне подання декларації про доходи передбачена адміністративна відповідальність. Тобто 1 825 фізичним особам, які були зобов’язані подати декларації про доходи, але зробили цього до 1 травня, загрожують штрафи.

"Відповідно до Податкового кодексу, неподання або невчасне подання податкової декларації тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень", – кажуть у ДПС Львівської області.

Ті жителі Львівщини, які вчасно подали декларації про доходи, задекларували загалом 7,5 млрд гривень доходів. З цієї суми до сплати належить 210,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 31,6 млн грн військового збору.

● У Львівській області стрімко зросла кількість мільйонерів. Лише у Львівській громаді понад 600 осіб задекларували більше мільйона гривень доходів за 2023 рік.

Джерело: espreso.tv

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