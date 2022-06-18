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У Штатах вперше за кілька місяців здешевшав бензин

У Штатах вперше за кілька місяців здешевшав бензин

Ціни на бензин у Сполучених Штатах уперше за понад два місяці підуть униз.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CBS News.

"Американські автолюбителі можуть очікувати незначного полегшення, оскільки на ціни на бензин очікує перше тижневе падіння за понад два місяці, на тлі зниження цін на нафту та спаду споживчого попиту", – йдеться в матеріалі.

За даними автоклубу AAA, середня ціна в США за галон бензину в п'ятницю становила $5, тоді як у вівторок сягнула рекордної вартості – 5,02 долара за галон. Це – перше падіння ціни за останні 9 тижнів.

"Якщо тенденції не зміняться, то, зважаючи на ситуацію на ринку, впродовж наступних тижнів ціна може впасти до $4,75, а то й $4,55 за галон", – зазначив аналітик GasBuddy Патрік Де Гаан.

CBS відзначає, що Білий дім зараз прагне знизити ціну на пальне. Для того адміністрація Байдена намагається сприяти збільшенню виробництва в США, але це, на думку аналітиків, не принесе негайного полегшення.

Міністр енергетики США Дженніфер Ґранхольм заявила, що Вашингтон працює над тим, "щоб полегшити економічний біль, спричинений високими цінами на бензин". Так уряд США використовує щодня близько 1 млн барелів на день зі Стратегічного нафтового резерву.

Як повідомлялося, одним із наслідків російської агресії стала паливна криза в Україні. До війни значну частину потреб у бензинах і дизпаливі країна задовольняла за рахунок постачань із росії та білорусі. У 2021 році 62% дизпалива й 50% бензину надходило з рф та білорусі. Ще по 10% імпортували з Литви і морем. Тепер ці маршрути втрачено.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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