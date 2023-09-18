Україна збирається судитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через агрообмеження — Мінекономіки

Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на ввезення української сільськогосподарської продукції.

Про це заявив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка в інтерв’ю Politico, пише Громадське. Він заявив, що вже з 18 вересня Україна готує свою відповідь на рішення країн.

Тарас Качка, заст. міністра економіки України

Важливо довести, що ці дії є юридично неправильними. І тому завтра ми почнемо судові процеси.

Три країни в односторонньому порядку вирішили продовжити заборону на імпорт агропродукції з України, попри рішення ЄС скасувати ембарго. Європейський Союз закликав їх «бути конструктивними» щодо українського зерна.

Качка зазначив, що така відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини є не лише внутрішньою справою ЄС, але й викликала «найбільше системне занепокоєння», чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти, що Брюссель говорить від імені ЄС.

Тарас Качка, заст. міністра економіки України

Протягом багатьох років Єврокомісія була організатором торговельних переговорів та інституцією торговельної політики для всього ЄС. І ми раніше працювали на цій основі. Системний підхід Будапешта і Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці, я думаю, це буде проблемою для ЄС загалом, тому що там немає єдності.

Як зазначається, Україна планує судитися з країнами у Світовій організації торгівлі, а не через власну торговельну угоду з ЄС.

Тарас Качка, заст. міністра економіки України

Я думаю, що весь світ повинен побачити, як країни-члени ЄС поводяться щодо торгових партнерів і власного Союзу, тому що це може вплинути й на інші країни.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила не продовжувати обмеження щодо української продукції, які мали тривати до 15 вересня. Натомість Україна зобов’язалася затвердити контроль за експортом чотирьох груп товарів — пшениці, кукурудзи, ріпаку й соняшнику, — щоб запобігти ринковим спотворенням у сусідніх країнах.

А втім, це все одно не влаштувало Угорщину, Польщу та Словаччину. Вони втрьох оголосили, що попри рішення Єврокомісії односторонньо продовжують заборону на імпорт українського зерна.

Румунія тим часом погодилася з компромісом Єврокомісії та заявила, що очікує від України презентації плану дій щодо заходів контролю за експортом зернових. Парламент Болгарії також зняв заборону на імпорт українського зерна.

За словами Тараса Качки, Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири групи товарів. Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми. А Угорщина пішла ще далі, заборонивши ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Агентство Телевидения Новости