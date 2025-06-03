Українці торік зʼїли морозива на понад 13 млрд грн, - дослідження YC.Market

Топ-15 компаній виробників морозива в Україні отримали 98% усього виторгу ринку у 2024 році, що свідчить про надзвичайно високу концентрацію ринку

Про це йдеться у дослідженні аналітичної системи YouControl.

Аналітики проаналізували ключових гравців ринку морозива за основними фінансовими показниками за 2022-2024 роки і дійшли висновку, що загальна сума виторгу проаналізованих компаній у 2024 році, які оприлюднили фінансову звітність, становить 13,3 млрд грн.

Це на 21% більше, ніж отримали виробники морозива у 2023 році (10,5 млрд грн), та на 44% більше, ніж у 2022 році (7,5 млрд грн). Фахівці кажуть, що фінансові показники демонструють не лише стійкість, а і ймовірну перспективність ринку.

Виторг 15 зазначених вище компаній становить 98% від сукупної суми даного показника серед усіх проаналізованих, які оприлюднили фінансову звітність за 2024 рік. Загалом звітність за цей період надали 53 зі 104 юридичних осіб, що увійшли до вибірки: з них 40 компаній зазначили позитивну виручку, а 13 - нульову.

● Перше місце із виторгом в 3,4 млрд грн посідає АТ "РУДЬ", що становить 26% від загальної суми виручки всіх проаналізованих виробників морозива у 2024 році.

● Друге місце в рейтингу займає ТОВ "ЛАСУНКА" з виручкою у 2024 році 2,35 млрд грн. Бенефіціарами компанії виступають Андрій Аксютін, Ігор Коваленко та Вадим Пісчанський. Останній також значиться бенефіціаром ще двох виробників морозива з топ-15 - ПОГ "АПВТ "ФІРМА ЛАСКА" і ТОВ "ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА", що займають 5-те і 7-ме місця із виручкою понад 1 млрд грн та 447,8 млн грн відповідно.

● Третю сходинку із виручкою 2,28 млрд грн обіймає ТОВ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ".

● До п’ятірки найдохідніших виробників морозива у 2024 році із виручкою 1,7 млрд грн входить ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ".

● На шостому місці із розміром виручки за 2024 рік майже 640 млн грн перебуває ТОВ "ФОРТУНА-ПЛАС".

● ТОВ "ТІРАС- ТМ "МОЗАЇКА" посідає 8 місце із розміром виручки трохи більше 320 млн грн.

● 9 місце серед найдохідніших виробників морозива в Україні з виручкою у 240 млн грн займає ТОВ "АЙС-ФУДС". Учасником компанії є Максим Пилипчук, який є керівником та одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "БАСТІОН-ФУДС". Остання посідає 11 сходинку в топ-15 найдохідніших виробників морозива із виручкою близько 163 млн грн.

● Виручка АТ "ПОЛТАВАХОЛОД" у 2024 році склала 156,6 млн грн. ТОВ "ТБ МУШКЕТЕР І К" у 2024 році отримало виручку у розмірі 108,4 млн грн. Виручка ТОВ "ЛА ДЖЕЛАТЕРІЯ" у 2024 році склала 41 млн грн.

● Замикає топ-15 виробників морозива з найбільшою виручкою ТОВ "СПЕЙСФУД ЮА" - близько 37 млн грн за 2024 рік.

Аналітики також зазначають, що у структурі власності деяких виробників є іноземний капітал із 10 країн, серед яких Італія, США, Кіпр, Польща, а також країна-агресор росія.

Згідно з даними Youcontrol.Market, в Україні діють 220 суб’єктів господарювання з основним КВЕДом: 10.52 Виробництво морозива. З них 116 - фізичні особи-підприємці та 104 - юридичні особи.

Найбільша кількість ФОПів-виробників морозива зареєстровані у Києві (17), Київській (11), Одеській (10) та Тернопільській (10) областях. Місцем реєстрації майже чверті компаній (25) з проаналізованої вибірки є Київ, також значна кількість компаній зареєстровані в Одеській (10) та Дніпропетровській (11) областях.

В структурі власності 18 компаній з проаналізованої вибірки присутні представники (фізичні та юридичні особи) з 10 іноземних країн, а 13 компаній з проаналізованої вибірки пов’язані із 10 корпоративними групами в системі YouСontrol. Деякі групи мають у своєму складі одразу по 2 компанії з досліджуваного переліку.

Фахівці підсумовують: аналіз структури, власності та фінансових показників виробників морозива в Україні показує активне зростання ринку, концентрацію виробництва в ключових економічних центрах, а також значну роль корпоративних груп у формуванні галузевого ландшафту.

Джерело: espreso.tv

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