Українцям варто бути дуже обережними з кредитами «під 0%» - НБУ

Українцям варто бути дуже обережними з кредитами «під 0%». Фінустанови не роздають кошти просто так. Нудна, але життєво важлива порада: уважно читайте договори та перевіряйте всі умови кредиту.

Як самостійно захистити свої права розповіла начальник управління захисту прав споживачів Національного банку України Ольга Лобайчук в ефірі телеканалу Україна 24.

Фішка кредитів «під 0%» – ця ставка може діяти лише тиждень. А після цього вмикаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Ви здивуєтеся, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом – 1 702% річних.

Але є складність. Людина самостійно підписала договір з такими умовами. Захистити права у такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, – це суд.

З січня цього року в Україні запрацював захист прав споживачів фінансових послуг. Ми почали активну роботу з банками. Встановили вимоги до реклами та інформації на сайті. Банки повинні будуть їх виконувати з вересня. Аналогічні вимоги розробляємо до фінансових компаній. Але це не робиться за один день. Це довгий та складний процес.

Источник: facebook.com / Національний банк України

Новости портала «Весь Харьков»