Бізнес
Перейти к списку новостей
17.05.2023 15:21
Просмотров: 179

«Укрпошта» у понад 500 деокупованих населених пунктах Харківщини поновила свої послуги

«Укрпошта» у понад 500 деокупованих населених пунктах Харківщини поновила свої послуги

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова, від початку деокупації в регіоні відновлюють надання поштових послуг на територіях, де дозволяє безпекова ситуація.

Наразі 75 стаціонарних та 18 пересувних відділень «Укрпошти» обслуговують 532 деокуповані населені пункти – це приблизно 94% від усіх звільнених територій області.

Зокрема, у травні «Укрпошта» поновила роботу стаціонарного відділення поштового зв’язку в селі Петрівське Балаклійської громади.

Через збройну агресію рф пошкоджено чи повністю зруйновано щонайменше 67 відділень поштового зв’язку у звільнених громадах. Частково відновлювальні роботи вже провели у відділені в Балаклії. Також «Укрпошта» встановила два мобільні офіси замість зруйнованих відділень у Циркунах і Липцях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 