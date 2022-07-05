За ініціативи СБУ арештовано активи українських підприємств та банку, які спонсорували агресію рф

За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора.

Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави.

Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн.

Якщо говорити про компанію-дистриб’ютора, то це:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн;

9 легкових автомобілів на загальну суму понад 3 млн грн;

282 950 пляшок алкогольної продукції на загальну суму більше 24, 5 млн грн;

5 рахунків, відкритих в українських банках.

Арештоване майно комерційного банку:

100 % акцій загальною вартістю понад 1 млрд грн;

будівля в центрі Києва загальною площею понад 3 тис. кв.м орієнтовною вартістю майже 850 млн грн;

5 транспортних засобів на загальну суму майже 1,5 млн грн.

СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.

Викриття проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ, а розслідування здійснюють слідчі СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Агентство Телевидения Новости