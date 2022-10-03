Зачем нужен адвокат по трудовым спорам

В современной трудовой реальности порой очень часто случаются споры между работодателем и наемным работником. Это частая ситуация, потому как оба этих лица имеют различные интересы.

Чтобы избежать конфликтов, подписывается трудовой договор. Однако, все мелкие нюансы предусмотреть практически невозможно. Поэтому бывают случаи, когда при возникновении трудовых споров приходится обращаться в судебное производство. Вы можете также задать вопрос адвокату онлайн DealOk.

Трудовой спор

В юридической практике трудовым спором называются определенные разногласия между работодателем и наемным сотрудником компании, которые не смогли быть урегулированы на месте и теперь регулируются определенным юридическим органом посредством юридического законодательства.

Разновидности трудовых споров

В первую очередь, трудовые споры бывают индивидуальные и коллективные. В первом случае затрагиваются интересы только одного сотрудника, во втором – сразу группы. Нужно сказать, что для работодателя значительно неприятнее групповые трудовые споры, поэтому именно их он пытается избежать в первую очередь.

Во-вторых, трудовые споры можно разделить на споры, которые возникают при нарушении трудового соглашения, и споры, которые появляются по причине нарушений, вытекающих из ранее заключенного трудового соглашения. Характер и причина таких трудовых споров совершенно различны, однако у них должно быть достаточно оснований для того, чтобы передать данный трудовой спор юридическим органам.

Адвокат при трудовых спорах

В случае, если трудовой спор является действительно сложным и доходит до юридических органов, то любая сторона имеет право обратиться к адвокату, который будет представлять ее интересы в судебном производстве.

Преимущества обращения к адвокату по трудовым спорам:

Юридическая грамотность . Нужно отметить, что адвокат прекрасно разбирается в трудовом законодательстве, и не только сможет правильно объяснить права и обязанности своему клиенту, но и помочь ему непосредственно в ходе трудового делопроизводства.

. Нужно отметить, что адвокат прекрасно разбирается в трудовом законодательстве, и не только сможет правильно объяснить права и обязанности своему клиенту, но и помочь ему непосредственно в ходе трудового делопроизводства. Исход событий в пользу клиента . Как правило, клиент, воспользовавшийся адвокатом при решении трудового спора, остается в выигрыше. Именно он поможет собрать необходимый пакет документов и доказательств, которые помогут решить вопрос в положительную сторону.

. Как правило, клиент, воспользовавшийся адвокатом при решении трудового спора, остается в выигрыше. Именно он поможет собрать необходимый пакет документов и доказательств, которые помогут решить вопрос в положительную сторону. Координация действий клиента. Используя свои знания в том или ином вопросе трудового кодекса, адвокат может подсказать и направить своего клиента в нужное русло для необходимого ему решения событий.

Если возникла проблема, результатом может быть: