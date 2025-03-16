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❗ Судья ООН признана виновной в рабовладении

❗ Судья ООН признана виновной в рабовладении

Королевский суд Оксфорда признал судью Международного суда ООН и Верховного суда Уганды Лидию Мугамбе виновной в принуждении молодой женщины из Уганды к рабскому труду и сговоре с целью нарушения иммиграционного законодательства Великобритании, сообщает The Guardian.

Согласно заключению прокуратуры, 49-летняя Лидия Мугамбе “использовала свое положение самым вопиющим образом”, не давая жертве, девушке, привезенной из Уганды, возможности работать на законном основании и заставляя ее выполнять обязанности няни и домработницы бесплатно.

Обвинитель, королевский адвокат Кэролайн Хоги, заявила присяжным в ходе судебного разбирательства: “Лидия Мугамбе эксплуатировала и оскорбляла жертву, пользуясь ее непониманием своих прав на достойно оплачиваемую работу и вводя ее в заблуждение относительно цели ее приезда в Великобританию”.

Присяжные согласились с версией обвинения, что Мугамбе, получившая степень доктора юридических наук в Оксфордском университете, совершила “проступок”, организовав приезд в Великобританию молодой женщины, имя которой не может быть названо по юридическим причинам.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Мугамбе намеревалась “заполучить кого-то, чей труд облегчал бы ее жизнь, но стоил бы ей как можно дешевле”.

Мугамбе отрицала, что заставляла молодую угандийку выполнять работу по дому, и сказала, что относилась к ней с любовью, заботой и терпением.

Однако молодая женщина заявила суду, что чувствует себя “одинокой” и “несвободной”.

Приговор по делу будет вынесен 2 мая. Лидия Мугамбе находится под арестом. Офис генерального секретаря ООН лишил ее дипломатической неприкосновенности.

Джерело: nigroll.com

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