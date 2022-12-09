8,5 років увʼязнення за слова про Бучу: в рф саджають за слова про їх військові злочини

Міщанський суд Москви 9 грудня засудив опозиціонера Іллю Яшина до восьми з половиною років увʼязнення в колонії загального режиму. Перед тим суд визнав політика винним у поширенні так званих фейків про російську армію під час стріму про масові вбивства жителів українського міста Буча.

Прокурор просив про 9 років позбавлення волі. Яшин наполягає на своїй невинуватості.

За версією сторони обвинувачення, Яшин вчинив злочин 7 квітня під час прямої трансляції на Youtube. Опозиціонер наводив свідчення того, що жителів Бучі вбивали російські військові, але також і розбирав аргументи російської сторони, яка наполягає на своїй непричетності до загибелі людей.

Дотепер найжорсткіший вирок за статтею про фейки отримав депутат Красносільському округу Москви Олексій Горінов. Його засудили до семи років увʼязнення за те, що він назвав вторгнення Росії в Україну війною. Російська влада продовжує називати її «спеціальною воєнною операцією».

Агентство Телевидения Новости