9 років позбавлення волі чоловіку, який збирався розповсюджувати психотропи в Харкові

За принципової позиції Салтівської окружної прокуратури м. Харкова Полтавський апеляційний суд призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна чоловіку, якого визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харків’янин через месенджер «Telegram» придбав психотропну речовину, щоб надалі заробляти на життя, збуваючи її іншим особам. Посилку з «PVP» чоловік отримав у відділенні одного з поштових перевізників і того ж дня був затриманий правоохоронцями. У коробці, яку харків’янин мав при собі, було виявлено та вилучено «солі».

Під час судового розгляду обвинувачений вину не визнав і наголошував на тому, що не мав на меті збувати психотропи.

Вироком суду першої інстанції чоловіка засуджено до покарання із застосуванням ст. 69 КК України (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом) у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна

Прокурори оскаржили зазначений вирок в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного покарання ступеня тяжкості злочину, а також неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Судом апеляційної інстанції враховано доводи прокурора, що обвинувачений на теперішній час притягується до кримінальної відповідальності за низку злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропів (ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України), у зв’язку з чим обвинувальний акт знаходиться на розгляді у суді першої інстанції.

Крім того, у цьому випадку підстави для застосування відносно обвинуваченого положень ст. 69 КК України відсутні, а тому йому необхідно призначити покарання за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі у мінімальному розмірі, визначеному санкцією статті.

Також суд першої інстанції помилково не призначив обвинуваченому додаткове покарання у виді конфіскації майна, оскільки при визначенні покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, додаткове покарання є обов’язковим, а сама мета збуту психотропної речовини свідчить про корисливий умисел.

На теперішній час вирок апеляційного суду набув чинності.

Агентство Телевидения Новости