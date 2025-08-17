Актуальні події САП 11 – 16 серпня 2025 року

▶ ️Цивільна конфіскація

4 га землі на Київщині: ВАКС визнав необґрунтованими активи, що належать колишньому депутату та голові однієї з районних рад Рівненщини – https://cutt.ly/RrG9ly25

▶ ️Підозра

1,3 млн доларів США за будівництво багатоповерхівки для військовослужбовців у столиці: повідомлено про підозру т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони України –

▶ ️Запобіжний захід

● Схема заволодіння державними коштами в Мін'юсті: застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту – https://cutt.ly/srGHj3F2

● Ще на два місяці суд продовжив строк дії обов’язків, покладених на фактичного керівника найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні – https://cutt.ly/CrGHxqnL

▶ ️Відсторонення

ВАКС відмовив у відстороненні від посади чинного Голови Антимонопольного комітету України – https://cutt.ly/wrGHluQx

▶ ️Судовий розгляд

Суд призначив до розгляду по суті справу щодо топменеджерів ПАТ КБ «Приватбанк» – https://cutt.ly/mrGHvIap

▶ ️Вирок

● 5 років позбавлення волі: суд оголосив вирок депутату однієї з райрад на Одещині, якого викрили на підбурюванні до підкупу місцевих депутатів – https://cutt.ly/brGHzeZg

● Розкрадання коштів кіностудії ім. О. Довженка: оголошено вирок колишнім інженеру держпідприємства та гендиректору – https://cutt.ly/IrGHxBtN

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3158

Новости портала «Весь Харьков»