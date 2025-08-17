Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 100

Актуальні події САП 11 – 16 серпня 2025 року

Актуальні події САП 11 – 16 серпня 2025 року

▶ ️Цивільна конфіскація

4 га землі на Київщині: ВАКС визнав необґрунтованими активи, що належать колишньому депутату та голові однієї з районних рад Рівненщини – https://cutt.ly/RrG9ly25

▶ ️Підозра

1,3 млн доларів США за будівництво багатоповерхівки для військовослужбовців у столиці: повідомлено про підозру т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони України –

▶ ️Запобіжний захід

● Схема заволодіння державними коштами в Мін'юсті: застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту – https://cutt.ly/srGHj3F2

● Ще на два місяці суд продовжив строк дії обов’язків, покладених на фактичного керівника найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні – https://cutt.ly/CrGHxqnL

▶ ️Відсторонення

ВАКС відмовив у відстороненні від посади чинного Голови Антимонопольного комітету України – https://cutt.ly/wrGHluQx

▶ ️Судовий розгляд

Суд призначив до розгляду по суті справу щодо топменеджерів ПАТ КБ «Приватбанк» – https://cutt.ly/mrGHvIap

▶ ️Вирок

● 5 років позбавлення волі: суд оголосив вирок депутату однієї з райрад на Одещині, якого викрили на підбурюванні до підкупу місцевих депутатів – https://cutt.ly/brGHzeZg

● Розкрадання коштів кіностудії ім. О. Довженка: оголошено вирок колишнім інженеру держпідприємства та гендиректору – https://cutt.ly/IrGHxBtN

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3158

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава УГКЦ заснував Комісію у справах культури та церковного мистецтва. Її очолив Севастіян Дмитрух
Сегодня 10:55    84
Збитки на 12 мільйонів: на Київщині викрили депутатку
Сегодня 10:30    87
На ТОТ України вчителі отримали методички з “виявлення злочинців” серед дітей
Сегодня 10:18    71
«Вони старалися» (ВІДЕО)
Сегодня 09:54    106
Збито/подавлено 40 ворожих БПЛА
Сегодня 09:38    87
Переговори на Алясці: очікування і результат (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 09:33    81
В Австралії адвокат визнав помилку через вигадані матеріали ШІ у справі про вбивство
Сегодня 09:21    99
За матеріалами СБУ тюремні вироки отримали ще 9 колаборантів, які проводили фейковий референдум рф на Херсонщині
Сегодня 08:36    94
Журналісти опублікували текст «мирного листа», який Меланія Трамп написала путіну
Сегодня 08:30    121
На ТОТ Донбасу ціни на питну воду різко зросли
Сегодня 08:26    108
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 