АМКУ подозревает харьковские райадминистрации в сговоре по тендерам

Антимонопольный комитет обнаружил признаки сговора на тендерах отделов образования районных администраций.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

По данным комитета, во время проверки выявлено, что ФЛП Телинкевича Владимира и ФЛП Спесивцева Дмитрия согласовали свои тендерные предложения во время участия в торгах, которые были проведены, в частности, управлением образования администрации Киевского района Харькова, отделом образования Краснокутской районной государственной администрации и тому подобное.

Такие действия, по мнению антимонопольщиков, содержат признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Территориальное отделение рассматривает дело о нарушении законодательства.

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