Апеляція ВАКС оштрафувала “слугу народу” Камельчука за його неявку в судове засідання

В апеляційній палаті ВАКС сьогодні мав розпочатися розгляд скарги прокурора на виправдувальний вирок ВАКС щодо народного депутата Юрія Камельчука.

Однак, Камельчук в судове засідання апеляції не з’явився, а його адвокат повідомив, що вчора в нього нібито погіршилось самопочуття, через що він пропустив засідання.

Докази того, що Камельчук хворіє адвокат обіцяв надати наступного засідання. Судді вирішили не чекати і через неявку наклали на нардепа грошове стягнення у 5368 грн.

Нагадаємо, НАБУ і САП обвинувачували Камельчука у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Зокрема, він нібито приховав квартиру на Печерську, яку орендував протягом двох років. Вартість помешкання складає понад 3,6 млн грн.

Крім того, нардеп від Слуги Народу нібито не зазначив дані про непогашений кредит перед Приватбанком на суму 48,8 тисяч доларів.

Додамо, що у цій справі місяць тому закінчилися строки давності, тому навіть якщо апеляція в результаті розгляду визнає Камельчука винним, відповідальності все одно не буде.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2313

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