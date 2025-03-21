БЕБ ліквідувало виробництво підробок моторних олив відомих світових брендів: що відомо

Бюро економічної безпеки викрило та припинило виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що фігуранти організували на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей підпільні цехи, де виготовляли підроблені моторні мастила, зокрема: виробляли тару, етикетки, кришки, фасували сировину в каністри.

За даними слідства, щоденний обсяг готової продукції становив понад 3 тонни. Фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального оптом та вроздріб через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 14 тис. літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби, понад 1,5 млн грн готівки отриманої внаслідок злочинної діяльності, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого складає понад 12 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло причетних.

Джерело: epravda.com.ua

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