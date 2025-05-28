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БЕБ викрило корупцію держпосадовця у Львівській області

БЕБ викрило корупцію держпосадовця у Львівській області

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили керівника державного підприємства, який зловживаючи службовим становищем, організував незаконну передачу нерухомого майна в оренду приватному навчальному закладу.

Встановлено, що службова особа уклала договір з контрагентом на користування об’єктом нерухомості, який належить до державної власності, без проведення аукціону органом Фонду держмайна регіону, при цьому розмір орендної плати був значно занижений.

Відповідно до договору навчальний заклад не сплатив 70% від загальної розрахункової вартості оренди державного майна. Такі дії директора підприємства завдали понад 2 млн грн збитків Державному бюджету України.

Детективи БЕБ повідомили посадовцю про підозру. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7881

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