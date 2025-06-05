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БЕБ викрило незаконний експорт курятини

БЕБ викрило незаконний експорт курятини

Детективи ТУ БЕБ у Київській області у співпраці зі співробітниками Київської митниці викрили підприємця, який незаконно експортував м'ясну продукцію до країн ЄС. Йдеться про п’ять партій курячого м’яса загальною вагою понад 100 тонн та орієнтовною вартістю 15,5 млн грн.

Встановлено, що компанія, використовуючи підроблені ліцензії на експорт товарів, незаконно перемістила товар через державний кордон. Інформація, зазначена в ліцензіях, які подавалися експортером під час митного оформлення, не відповідала дійсності й коригувалася під конкретну ситуацію, зокрема, щодо країни призначення чи покупця.

Детективи БЕБ повідомили про підозру службовій особі товариства. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7980

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