БЕБ викрило шахрайку у IBOX банку

Детективи Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи службове становище, здійснювали незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Встановлено, що жінка оформлювала банківські рахунки без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися. Для цього підшуковувала паспортні та інші особисті дані, а також підробляла документи. Зокрема заяви-анкети на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб у Приватному Акціонерному Товаристві «Айбокс банк», розписки про отримання банківських карт тощо.

Надалі доступи до рахунків та картки передавала третім особам. Ті, своєю чергою, використовували їх у злочинній діяльності: зараховували, розподіляли та знімали кошти отримані незаконним шляхом. Власники рахунків про такі операції не знали.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8042

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