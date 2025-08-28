БЕБ викрило ухилення від сплати податків на 23 млн

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили ухилення від сплати орендної плати за землю місцевим товариством, внаслідок якого міський бюджет недоотримав майже 23 млн грн. Службовій особі компанії повідомлено про підозру.

Встановлено, що у 2023-2024 роках орендар земельної ділянки площею понад 13 га умисно не застосував нову нормативну грошову оцінку, затверджену рішенням міської ради. Замість того щоб платити 15 млн грн на рік, компанія використовувала занижену ставку.

Такі дії призвели до ненадходження 23 млн грн до місцевого бюджету.

Керівнику товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів.

Наразі суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави. Крім того, накладено арешт на майно.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8978

