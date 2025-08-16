Чоловіку, який напав із ножем на поліцейського та працівників ТЦК у Харкові, загрожує довічне

36-річному чоловіку, який напав із ножем на поліцейського та трьох військовослужбовців у Харкові, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За посягання на життя правоохоронця та замах на умисне вбивство йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

14 серпня близько 22:30 поблизу тролейбусної зупинки у Харкові невідомий під час перевірки у нього військово-облікових документів завдав дільничному офіцеру поліції та військовослужбовцям РТЦК та СП ножових поранень, після чого з місця пригоди втік.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів працівниками поліції встановлено особу нападника. Ним виявився 36-річний житель селища Солоницівка Харківського району. За даним фактом слідчим ВП №1 ХРУП №3 за процесуальним керівництвом Новобаварськоі окружної прокуратури м. Харкова відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України

Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені даного злочину та загрожує довічне позбавлення волі. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

