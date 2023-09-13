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ДБР направило до суду справу ще одного колишнього кримського правоохоронця, який у складі ворожої спецслужби здійснює кібератаки на Україну

ДБР направило до суду справу ще одного колишнього кримського правоохоронця, який у складі ворожої спецслужби здійснює кібератаки на Україну

● Працівники ДБР завершили розслідування стосовно третього ефесбешника, колишнього співробітника СБУ в АР Крим, який сьогодні разом з іншими зрадниками здійснює кібератаки агресора на українські інформаційні системи.

● Обвинувальний акт направлено до суду.

● Працівники ДБР спільно з СБУ встановили, що колишній правоохоронець у 2014 році зрадив присягу та вступив до лав фсб рф, залишившись служити в Сімферополі.

● Зловмисник володіє професійними навичками у питаннях здійснення контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки України та надає допомогу ворожим спецслужбам у проведенні підривної діяльності проти України.

● Так, він у тісній взаємодії з учасниками російського злочинного хакерського угрупування «Armageddon», атакував комп’ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України.

● Крім того, як співробітник фсб рф він брав участь у «документуванні» та притягненні до кримінальної відповідальності журналіста всесвітньо відомої незалежної медіакорпорації. Журналіст об’єктивно висвітлював незаконні дії окупаційної влади в АР Крим. За надуманими обвинуваченнями його незаконно засудили самопроголошеним судом.

● Колишній співробітник СБУ обвинувачується у державній зраді (за ч. 1 ст. 111 КК України).

● Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

● Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3817

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