ДБР оголосило підозру трьом ексміністрам оборони часів Януковича

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом колишнім міністрам оборони, які обіймали посади за президентства Віктора Януковича. За даними слідства, їхні рішення призвели до втрати сотень одиниць критично важливого озброєння та суттєвого послаблення обороноздатності України.

Про це повідомили в ДБР.

Працівники ДБР зібрали докази протиправних дій трьох колишніх Міністрів оборони України часів Віктора Януковича, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних Сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави.

У період з березня 2010 року по лютий 2014 року, нехтуючи вимогами Конституції та законів України, а також усвідомлюючи системні загрози з боку російської федерації, зазначені посадовці замість виконання завдань зі зміцнення оборонного потенціалу країни, вживали заходів щодо відчуження військової техніки та озброєння Збройних Сил України. Таким чином вони сприяли послабленню обороноздатності держави та фактично надали допомогу іноземній державі у проведенні підривної діяльності проти України.

За розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка, зокрема:

сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем;

десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

десятки бойових літаків та вертольотів;

тисячі ракет;

мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

Усе це озброєння та техніка були вкрай необхідними для Збройних Сил України на початку збройної агресії російської федерації у 2014 році та залишаються критично важливими сьогодні.

Комплекс проведених процесуальних дій та судових військових експертиз підтвердив необґрунтованість управлінських рішень, прийнятих кожним із колишніх міністрів оборони, а також встановив прямий причинно-наслідковий зв’язок між їхніми діями та негативними наслідками для боєготовності та обороноздатності держави.

Трьом колишнім міністрам оборони України часів Віктора Януковича повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

У разі неявки підозрюваних за викликами буде вирішено питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости