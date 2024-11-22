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ДБР повідомило підозру херсонському правоохоронцю, через якого у ДТП загинула людина

ДБР повідомило підозру херсонському правоохоронцю, через якого у ДТП загинула людина

Працівники ДБР повідомили підозру правоохоронцю, який у Херсоні на службовому автомобілі порушив правила дорожнього руху та спричинив смерть людини у ДТП.

ДТП сталася наприкінці вересня 2024 року. Працівник правоохоронного органу рухався на службовому автомобілі по другорядній дорозі. На нерегульованому перехресті він не поступився дорогою легковому автомобілю, який їхав по головній, та скоїв з ним зіткнення. Через отримані множинні травми водій легковика - мешканець Херсона - загинув на місці.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4897

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