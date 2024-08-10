ДБР викрило правоохоронця, який організував канал переправлення ухилянтів до Румунії

На Прикарпатті працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили чергову схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Організував її місцевий правоохоронець, який залучив до свого «бізнесу» двох цивільних мешканців Івано-Франківської області.

Він шукав охочих потрапити до Європи та пропонував їм перейти кордон за $10 000 з особи. Спільники правоохоронця підвозили чоловіків автомобілем до лінії кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області, далі вони показували «клієнтам» як пішки перейти до Румунії.

Задокументовано переправлення через кордон за такою схемою щонайменше трьох осіб.

Правоохоронцю та двом його спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку. Двом зловмисникам вже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Також відбулися санкціоновані обшуки, під час яких у фігурантів було вилучено $20 000, незареєстровану зброю, бойові припаси, а також два автомобілі, в яких перевозили ухилянтів.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4549

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