ДБР викрило роботу «детективного агентства», яке торгувало інформацією із державних баз даних

ДБР викрило правоохоронця, який зі спільником продавали інформацію з державних баз даних, у тому числі й щодо топчиновників країни

● Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили роботу «детективного агентства», яке торгувало інформацією із державних баз даних. Серед замовлень були особисті дані й щодо міністрів Кабінету міністрів України.

● Колишній правоохоронець, після свого звільнення у запас, заснував приватну агенцію з надання детективних послуг. До цієї роботи він залучив свого товариша, який продовжував нести службу в правоохоронних органах.

● Через чати та групи у месенджерах зловмисники знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адреси проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин державного кордону.

● Ці дані знаходив у базах та копіював правоохоронець. Ціна «послуги» в середньому становила 200 доларів США в залежності від обсягу інформації.

● У ході санкціонованих обшуків у фігурантів було виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. Не гребували «детективи» і замовленнями щодо чиновників – інформація щодо яких під час російської агресії могла завдати великої шкоди інтересам України.

● Правоохоронцю повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України). Фігуранта відсторонено від служби.

● Його спільнику також повідомлено про підозру у збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України).

● Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3815

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