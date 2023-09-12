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ДБР викрило роботу «детективного агентства», яке торгувало інформацією із державних баз даних

ДБР викрило роботу «детективного агентства», яке торгувало інформацією із державних баз даних

ДБР викрило правоохоронця, який зі спільником продавали інформацію з державних баз даних, у тому числі й щодо топчиновників країни

● Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили роботу «детективного агентства», яке торгувало інформацією із державних баз даних. Серед замовлень були особисті дані й щодо міністрів Кабінету міністрів України.

● Колишній правоохоронець, після свого звільнення у запас, заснував приватну агенцію з надання детективних послуг. До цієї роботи він залучив свого товариша, який продовжував нести службу в правоохоронних органах.

● Через чати та групи у месенджерах зловмисники знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адреси проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин державного кордону.

● Ці дані знаходив у базах та копіював правоохоронець. Ціна «послуги» в середньому становила 200 доларів США в залежності від обсягу інформації.

● У ході санкціонованих обшуків у фігурантів було виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. Не гребували «детективи» і замовленнями щодо чиновників – інформація щодо яких під час російської агресії могла завдати великої шкоди інтересам України.

● Правоохоронцю повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України). Фігуранта відсторонено від служби.

● Його спільнику також повідомлено про підозру у збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України).

● Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3815

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