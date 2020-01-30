Дело о теракте у Дворца спорта: осужденные обжаловали свои пожизненные приговоры

Трое осужденных по делу о так называемых "харьковских террористах", которых передали боевикам при обмене в конце декабря, обжаловали свои пожизненные приговоры.

Как сообщает hromadske со ссылкой на адвоката одного из осужденных Владимира Дворникова Игоря Нагорного, поданы апелляционные жалобы с требованием отменить приговоры.

"Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства", - сообщил Нагорный.

По его словам, аналогичные заявления также подал защиту Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Каким образом осужденные, находящиеся на неподконтрольной Украины территории, будут присутствовать на судебных заседаниях, адвокат не уточнил.

Как сообщалось, 28 декабря, за день до обмена, Фрунзенский райсуд Харькова приговорил их к пожизненному заключению, но изменил им меры с содержания под стражей на личные обязательства. На следующий день террористов передали боевикам на оккупированную часть Донбасса.

Напомним, 22 февраля 2015 у Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и были ранены девять человек.

Как известно, в результате взрыва на месте погибли харьковский активист евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний школьник Даниил Дидик, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. 24 февраля умер еще один раненый в результате взрыва - 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.

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