Дело Пашинского о стрельбе: пострадавший отозвал гражданский иск

Вячеслав Химикус отозвал свой иск против экс-нардепа Сергея Пашинского по делу о нападении на него с применением оружия.

Об этом сообщила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

По ее словам, Химикус принял решение отозвать свой иск, поскольку ему была выплачена компенсация, а также потому, что он простил Пашинского.

"Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск по делу по обвинению Сергея Пашинского. Пострадавшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять. Мое личное отношение к Сергею Пашинского, его поступкам и деятельности никак не изменилось. В то же время, как адвокат, я связана решением потерпевшего и не могу выходить за его рамки", - написала адвокат в фейсбук.

Она добавила, что в течение четырех лет адвокаты "последовательно выполняли взятое на себя обязательство защищать интересы Вячеслава Химикуса и бороться за восстановление справедливости".

Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего.

Сумма компенсации неизвестна, впрочем "Решетки" пишут, что она меньше 1500000 гривен, которые Химикус требовал в иске.

Напомним, 31 декабря 2016 Пашинский выстрелил из наградного пистолета Химкусу в ногу. По версии Пашинского, он с женой возвращался автомобилем из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

По версии Химикуса, Пашинский в самом начале конфликта достал пистолет и угрожал им - и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия же другого участника событий, Химикуса, признали «общественно опасными».

После смены власти 2019 дело реанимировали, и 7 октября 2019 Пашинского взяли под стражу по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса. 18 декабря его отпустили под домашний арест.

В июле прошлого года Госбюро расследований вручило Пашинскому обвинительный акт.

Агентство Телевидения Новости