Ідеолог створення так званої «ХНР»: викрито харків’янина

Слідством встановлено, що харківʼянин, бувши ідеологом створення псевдодержавного утворення «Харківська Народна Республіка», створив власний проросійський Телеграм-канал.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

Він закликав читачів приєднуватись до його команди однодумців, публікував антиукраїнські інформаційні матеріали, а також проводив різного роду зустрічі на території російської федерації та окупованих територіях Харківської області.

Один із його дописів мав такий зміст: «Сейчас буду встречаться с соратниками, по теме украинского вопроса, будем общаться, приглашаю всех кто в Москве.

На встрече будем проводить брифинги, круглые столы, приходить к единому времени по данному вопросу, который сейчас щепетилен, очень острый и нам жизненно необходим.

Этот вопрос решить и главное найти правильный метод, что достаточно трудно здесь в данной ситуации, те процессы, которые сейчас происходят на территории бывшей уже, можно сказать Украины. Мы пришли к выводу, что на территори Харькова просто обязана возродиться Харьковская народная республика. Мы ее по факту сейчас воскрешаем. Оставайтесь на связи, друзья, и присоединяйтесь к нашему движению, вместе мы победим».

Також обвинувачений «ділився» в Телеграмі інформацією щодо своїх поїздок по захопленій території Харківщини: «Доброе утро уважаемые друзья, с вами вновь центр развития казачества, Харьковская народная республика.

Сейчас я нахожусь в одном из посёлков Харьковской республики, возле исполнительного комитета сельского совета, сейчас наш казак стал председателем посёлка».

Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости