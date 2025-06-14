Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 84

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили незаконне переміщення лісоматеріалів за кордон

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили незаконне переміщення лісоматеріалів за кордон

Встановлено, що жителька Львівщини, зареєстрована як фізична особа-підприємець, організувала незаконне вивезення лісопродукції породи ліщини до країн ЄС. Фігурантка на підставі підроблених документів отримувала сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Детективи Бюро задокументували незаконне переміщення лісопродукції обʼємом понад 18 м3, через митний кордон України з використанням товарно-супровідних документів, що містили неправдиві відомості.

Під час проведення обшуків у транспортному засобі детективи БЕБ вилучили деревину загальним обʼємом 10 м3, яку намагалися незаконно перемістити до країн ЄС.

Орієнтовна вартість вилученого становить майже півмільйона гривень. Окрім того, встановлено факт легалізації понад 205 тисяч гривень (або просто коштів) отриманих незаконним шляхом.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у контрабанді лісоматеріалів, цінних порід дерев та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до незаконної діяльності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8084

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

12 млн грн за вплив на директора порту: скеровано до суду
Сегодня 11:00    80
Окупанти продовжують вивозити українських дітей у глиб рф
Сегодня 10:46    70
Веймар+ підтримує Україну і готовий до нових санкції проти рф
Сегодня 10:20    100
российские оккупанты хвастаются, что запускают fpv-дрон с дрона-камикадзе “Молния-2”
Сегодня 10:07    95
Відшкодування понад 1 млрд грн: ВАКС затвердив угоду із 7 учасниками злочинної організації, яка діяла в м. Одесі
Сегодня 09:54    100
“Конотопська відьма” на варті моря: підрозділ Group 13 отримав морський дрон MAGURA V7
Сегодня 09:42    95
За матеріалами СБУ перед судом постане полонений рашист, який розстріляв цивільних мешканців Харківщини
Сегодня 09:18    96
Брехня: «у ЗСУ зниклими безвісти вважаються 400 тисяч бійців»
Сегодня 09:06    82
Корупція в Мінрегіоні: викрито колишнього держсекретаря Міністерства, радника Міністра та керівницю державного підприємства
Сегодня 08:43    79
14 червня 1891 року народився голова Організації українських націоналістів Євген Коновалец
Сегодня 08:38    74
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 