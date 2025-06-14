Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили незаконне переміщення лісоматеріалів за кордон

Встановлено, що жителька Львівщини, зареєстрована як фізична особа-підприємець, організувала незаконне вивезення лісопродукції породи ліщини до країн ЄС. Фігурантка на підставі підроблених документів отримувала сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Детективи Бюро задокументували незаконне переміщення лісопродукції обʼємом понад 18 м3, через митний кордон України з використанням товарно-супровідних документів, що містили неправдиві відомості.

Під час проведення обшуків у транспортному засобі детективи БЕБ вилучили деревину загальним обʼємом 10 м3, яку намагалися незаконно перемістити до країн ЄС.

Орієнтовна вартість вилученого становить майже півмільйона гривень. Окрім того, встановлено факт легалізації понад 205 тисяч гривень (або просто коштів) отриманих незаконним шляхом.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у контрабанді лісоматеріалів, цінних порід дерев та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до незаконної діяльності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8084

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