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Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили трьох мешканців Лубенського району, які продавали незаконно виготовлене пальне

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили трьох мешканців Лубенського району, які продавали незаконно виготовлене пальне

Слідством встановлено, що чоловіки купували, зберігали та продавали дизпаливо невідомого походження без жодних дозвільних документів. Точку продажу облаштували поруч із трасою міжнародного значення. Для зберігання продукції використовували нежитлові приміщення на автостоянці.

Детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили 4 тис. літрів дизельного пального. Його орієнтовна вартість становить понад 200 тис. грн. На вилучене майно накладено арешт.

Фігурантам повідомлено про підозру, матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили трьох мешканців Лубенського району, які продавали незаконно виготовлене пальне

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили трьох мешканців Лубенського району, які продавали незаконно виготовлене пальне

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили трьох мешканців Лубенського району, які продавали незаконно виготовлене пальне

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили трьох мешканців Лубенського району, які продавали незаконно виготовлене пальне

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7998

Новости портала «Весь Харьков»

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