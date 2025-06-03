До 15 років ув’язнення засудили жінку, яка добровільно співпрацювала з окупантами на Харківщині

Холодногірський районний суд міста Харкова засудив до 15 років позбавлення волі колишню працівницю правоохоронного органу Харківщини, яка під час окупації міста Ізюм активно співпрацювала з російськими окупантами.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Як встановили працівники ДБР за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, у березні 2022 року жінка добровільно перейшла на бік ворога та почала допомагати загарбникам встановлювати свої порядки в місті.

Разом з іншими колаборантами вона зустрічала колони окупантів у центрі Ізюму, вказувала місця розташування державних установ та активно сприяла діяльності ворога.

За свою «службу» жінка отримала посаду у новоствореній так званій «народній міліції». Перебуваючи на службі у ворога, вона проводила «слідчі дії» за законами рф, патрулювала вулиці, зокрема місцевий ринок, та носила розпізнавальні знаки окупантів — білу пов’язку на рукаві.

Під час деокупації Ізюму колаборантка втекла разом з російськими військами. Рішенням суду її визнано винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Публічне обвинувачення в суді підтримували прокурори Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости