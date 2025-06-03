Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 117

До 15 років ув’язнення засудили жінку, яка добровільно співпрацювала з окупантами на Харківщині

До 15 років ув’язнення засудили жінку, яка добровільно співпрацювала з окупантами на Харківщині

Холодногірський районний суд міста Харкова засудив до 15 років позбавлення волі колишню працівницю правоохоронного органу Харківщини, яка під час окупації міста Ізюм активно співпрацювала з російськими окупантами.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Як встановили працівники ДБР за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, у березні 2022 року жінка добровільно перейшла на бік ворога та почала допомагати загарбникам встановлювати свої порядки в місті.

Разом з іншими колаборантами вона зустрічала колони окупантів у центрі Ізюму, вказувала місця розташування державних установ та активно сприяла діяльності ворога.

За свою «службу» жінка отримала посаду у новоствореній так званій «народній міліції». Перебуваючи на службі у ворога, вона проводила «слідчі дії» за законами рф, патрулювала вулиці, зокрема місцевий ринок, та носила розпізнавальні знаки окупантів — білу пов’язку на рукаві.

Під час деокупації Ізюму колаборантка втекла разом з російськими військами. Рішенням суду її визнано винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Публічне обвинувачення в суді підтримували прокурори Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 