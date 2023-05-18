Експодатківець передавав ворогу дані про морську піхоту ЗСУ
Експодатківець пересилав дані ворогу про позиції підрозділів морської піхоти на Мелітопольському напрямку.
Завербований кадровим співробітником фсб колишній посадовець податкової міліції також мав «злити» точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики у Запорізькій області, повідомили в СБУ.
За кожне виконане завдання йому «гарантували» грошову «винагороду» у розмірі від 2 до 5 тисяч грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.
Встановлено, що ворожа спецслужба обіцяла своєму агенту керівну «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.
Наразі колаборант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки