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ГУР МО України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян

ГУР МО України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян

Кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — росії.

Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісією зафіксовано зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

“Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: “Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці”, — йдеться в документі.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN (https://www.cnn.com/2025/05/22/world/video/radio-intercept-drone-ukraine-russia-executions-npw-ldn-digvid) чітко окреслив відповідальних за ці дії:

“Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в росії означає посаду президента”, ― сказав він.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: https://t.me/DIUkraine/5970

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