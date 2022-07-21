Хабар у рублях і фейкова інвалідність: на Закарпатті харків’янин спробував виїхати до ЄС

В ніч проти 21 липня прикордонники Чопського загону викрили протиправні наміри харків’янина, який заради незаконного виїзду з України вдався до використання підроблених документів та пропонував хабар.

Так, чоловік запропонував правоохоронцям хабар у різних валютах, зокрема і в російських рублях.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За інформацією прикордонників, 31-річний житель Харкова прямував на виїзд з України легковим авто через пункт пропуску «Малий Березний». Разом з паспортом чоловік надав на контроль пенсійне посвідчення та довідку МСЕК, які начебто посвідчували його інвалідність.

Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що вони фальшиві. Під час розмови чоловік і сам зізнався, що одержав «документи» у незаконний спосіб. Коли ж правопорушнику повідомили, що це – злочин, він вирішив відкупитися хабарем. Так, задля уникнення відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям гроші у різних валютах, зокрема і в російських рублях.

На місце події викликали поліцію. Тепер чоловікові доведеться відповідати перед законом одразу за три кримінальні правопорушення: пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ухилення від призову за мобілізацією.

Тим часом на Одещині викрили схему незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Організатори за 3 тис. дол. пропонували перетин держкордону начебто на автівці з дипломатичними номерами.

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