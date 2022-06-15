Харковом гуляє фейк про необхідність залишати квартири відкритими

У Харкові розповсюджують фейкову інформацію про те, що КП «Жилкомсервіс» нібито звертається до городян із проханням залишати відкритими свої квартири. Про це повідомили в Харківській міській раді.

В оголошеннях, які шахраї розклеюють під під’їздами житлових будинків, таке прохання пояснюється необхідністю розташування там вогневих позицій бійців територіальної оборони.

Звертаємо увагу харків’ян на те, що ця інформація не відповідає дійсності. Закликаємо городян бути уважними і перед виходом з дому обов’язково замикати вікна та двері.

Агентство Телевидения Новости