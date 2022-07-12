Харківські патрульні затримали ймовірного корегувальника вогню

Сьогодні вдень увагу правоохоронців привернув підозрілий чоловік. Під час спілкування з поліцейськими громадянин постійно нервував та плутався у своїх поясненнях.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього екшен-камеру, блокнот з балістичними розрахунками польотів снарядів артилерії, РСЗВ та лазерний дальномір.

В його телефоні патрульні виявили переписку та дзвінки з абонентом рф, якому чоловік надсилав балістичні розрахунки, фото та геомітки влучань ворожих снарядів, зокрема тих, які стались за останні кілька днів.

Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі його перевірятимуть відповідні служби.

Агентство Телевидения Новости