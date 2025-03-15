Як колаборанти ТО Запоріжжя розкрадають кремлівські вливання

13 мільйонів кремлівських рублів осіли в кишенях одного з колаборантів окупаційної адміністрації ТО Запоріжжя – «чиновника» дорожнього господарства.

Чоловік привласнив кошти, які москва «виділяє» на «відбудову» тимчасово окупованих територій України.

Гроші мали піти на ремонти доріг, які росіяни постійно декларують, але окрім гучних заяв нічого не відбувається.

Цей «дерибан» бюджету – системне явище на ТОТ України, де окупанти розкрадають все, що можуть.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6450

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